Мир 07 июня 2023, 15:49 Кеннеди-младший пообещал начать диалог с Россией на тему вооружений Кеннеди-младший в случае победы на выборах решил вести диалог с Россией о вооружениях Википедия

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Роберт Кеннеди — младший, который объявил о своем участии в следующих президентских выборах в США, пообещал в случае победы провести работу над мирными инициативами. Об этом РИА «Новости» рассказали в офисе политика.

«Конфликт на Украине по большей части носит искусственный характер», — отметили представители Кеннеди-младшего.

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Они добавили, что украинский кризис подпитывают оборонная промышленность, неоконсерваторы и «милитаристские настроения во внешнеполитическом истеблишменте».

В офисе политика добавили, что Кеннеди-младший признал большую роль США в подстрекательству к конфликту. Американские власти добивались этого серией враждебных провокаций, берущих начало в 1990-х годах. Он также заметил, что «сожалеет о российском вторжении».

Кеннеди-младший допустил, что в конце концов США уйдут с пути преднамеренной эскалации конфликта на Украине и будут стремиться к миру. С учетом этого и Россия проявит готовность к компромиссу. По словам политика, подобный исход будет «уважать суверенитет Украины, а также интересы России в области безопасности».

Он также заявил, что планирует начать диалог с российскими властями, чтобы заключить новые соглашения по контролю над вооружениями. Кеннеди-младший заметил, что это необходимо для «постепенного разоружения всех стран».