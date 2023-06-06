Мир 06 июня 2023, 18:58 Под знаком клана Кеннеди. Как экоактивист и антипрививочник может образумить США Американист Ордуханян: Кеннеди-младший может изменить американскую политику Викимедиа

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Представитель известного клана намерен участвовать в выборах президента США. В прошлом у Роберта Кеннеди — младшего были проблемы с поведением и наркотиками, однако к 70 годам он смог обуздать вредные привычки и всерьез занялся политикой. Удивительно, но, кажется, экологический активист и ярый антипррививочник — самая адекватная кандидатура в американской предвыборной гонке.

Биолаборатории на Украине существуют

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший в разговоре с предпринимателем и миллиардером Илоном Маском заявил, что американские биолаборатории работают по всему миру, в том числе на Украине.

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Ранее политик говорил, что Соединенные Штаты и украинские власти скрывают настоящее число жертв в конфликте с Россией и его истинные причины. Между тем реальные потери ВСУ на передовой достигли примерно 350 тысяч человек.

По словам Кеннеди-младшего, украинский президент Владимир Зеленский мог легко избежать противостояния с Москвой. Для этого достаточно было сообщить, что его страна не планирует вступать в НАТО. Американский политик уверен: «русские не могут проиграть».

Те самые Кеннеди

Роберт Фрэнсис Кеннеди — младший — член печально известного клана Кеннеди. Когда будущему политику было всего девять лет, его родного дядю, 35-го президента США Джона Кеннеди, убили на одной из центральных улиц Далласа.

Роберт Кеннеди — младший вместе с дядей, президентом США Джон Кеннеди в Овальном кабинете, 1961 год / Викимедиа

Спустя пять лет, в 1968-м, в пригороде Лос-Анджелеса во время предвыборной кампании смертельно ранили отца Кеннеди-младшего — сенатора от штата Нью-Йорк и кандидата в президенты Роберта Кеннеди.

Выступление Роберт Кеннеди за несколько минут до рокового выстрела, 1968 год / Викимедиа

Впрочем, с другими дядями и тетями Кеннеди-младшего тоже было не все в порядке. Джозеф Патрик Кеннеди бросил юрфак и ушел добровольцем в ВВС. В 1944 году он погиб — в самолет попала молния.

Кэтлин Кеннеди вместе со своим женихом разбилась на частном самолете на пути из Парижа в Канны.

Розмари родилась с серьезными психическими проблемами. Ее детство прошло в больницах, интернатах и монастыре, откуда она постоянно сбегала. Отец, Джозеф Кеннеди, настоял на том, чтобы девушке сделали лоботомию, и ее когнитивные способности стали как у двухлетнего ребенка.

Родоночальники клана Кеннеди: финансист и политик Джозеф Патрик Кеннеди и его жена Роза Элизабет Фицджеральд — бабушка и дедушка Кеннеди-младшего, 1940 год / Викимедиа

Экоактивист из приличной семьи

Смерть отца тяжело сказалась на подростке. Мальчика из приличной семьи арестовывали за бродяжничество и хранение марихуаны, исключили из частной школы-интерната Милбрук за ненадлежащее поведение и плохие оценки.

Кеннеди-младшему все-таки удалось взять себя в руки и окончить среднюю школу. После он учился в Гарварде и Лондонской школе экономики: получил степень бакалавра искусств американской истории и литературы, а потом — степень доктора права в Вирджинском Университете и магистра права в Университете Пейс.

Сдав со второй попытки адвокатский экзамен в штате Нью-Йорк, Кеннеди-младший менее чем через год исключили из коллегии и уволили из офиса окружного прокурора за наркотики: выяснилось, что молодой юрист употреблял героин.

Кеннеди-младший, 2000 год / Википедия

После курса реабилитации он вернулся в юриспруденцию, но иногда все же попадал в истории с нетрезвым вождением.

Политик был трижды женат, у него шестеро детей. Сегодня Кеннеди-младшего знают как влиятельного экоактивиста и ярого антипрививочника, противника 5G и лично Билла Гейтса.

Здравый голос США

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян рассказал «360», что за свои почти 70 лет Роберт Кеннеди — младший успел заработать определенную репутацию. Однако нельзя говорить, что он настроен против своей Демократической партии.

Это не Кеннеди-младший идет в разрез с политикой Демократической партии, это Демократическая партия давно перестала быть той самой либеральной силой — в хорошем смысле этого слова, — какой она была во времена правления 35-го президента США Джона Кеннеди. Рафаэль Ордуханян

Современные демократы стали пародией, гротеском на себя в прошлом, подчеркнул Ордуханян. Кеннеди-младший лишь пытается вернуть партию на круги своя, оставаясь единственным здравым голосом в так называемом неолиберальном стане.

То, что Роберт Фрэнсис говорит, это слова его дяди: «Нет войне, не надо помогать режимам».

Уважать права всех людей

Кеннеди-младший осознал, что экология, о которой он, кстати, действительно заботится, используют, как и движение Black Lives Matter, вовсе не для достижения либеральных ценностей, добавил политолог.

Это абсолютно гипертрофированное, фарсовое восприятие политической повестки со стороны нынешнего постмодернистского руководства, во главе которого стоит полоумный президент США Джо Байден, а рядом с ним — фрики вроде вице-президента Камалы Харрис, заместителя госсекретаря Виктории Нуланд и других. Рафаэль Ордуханян

По мнению Ордуханяна, политик из знаменитого клана пытается вернуть истинную либеральную повестку — уважение прав любого человека. При Кеннеди-младшем была бы невозможна ситуация с журналистами Джулианом Ассанжем, Такером Карлсоном и в целом со СМИ в США.

«Людей до сих пор преследуют и осуждают на большие сроки по делу 6 января 2021 года, когда толпа протестующих, поддерживавших 45-го президента США Дональда Трампа, совершила захват Капитолия», — напомнил политолог.

Википедия

Кеннеди-младший хочет вернуть политику в США нормальное русло, а на международной арене продвигать повестку учитывания интересов, без следований безумным лидерам и «прогибания» под ситуации.

«Джон Кеннеди, его дядя, в свое время понял очень простую истину. Есть Советский Союз, и у него свои интересы. А так как эта страна — паритет в ядерных сферах вооружения, то надо с этим считаться», — пояснил собеседник «360».

Роберт Кеннеди — младший во время публичного выступления, 2019 год / Соцсети

До дяди и отца далеко

Пока не ясно, хватит ли духу и сил Кеннеди-младшему, чтобы каким-то образом осуществить такую политику, отметил Ордуханян. Он не настолько сильная и яркая фигура, как его дядя и отец, которые заплатили за свои взгляды очень высокую цену.

Сторонников у Кеннеди-младшего не так много, он не настолько популярен — слишком долго был в тени. Но его появление стало гласом вопиющего в пустыни, поскольку кризис Демократической партии настолько всем понятен, что сейчас они пытаются хоть как-то привлечь на свою сторону избирателей в преддверии президентских выборов. Рафаэль Ордуханян

По статусу и здравому смыслу Кеннеди-младший — единственный вменяемый претендент на должность президента США. Все остальное, что предлагает Демократическая партия, не выдерживает никакой критики, подытожил политолог.