Мир 08 июня 2023, 07:40 Кеннеди-младший обвинил США в превращении Украины в скотобойню Демократ Кеннеди-младший: США превратили Украину в скотобойню Pxhere

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Действия американских властей привели к гибели сотен тысяч граждан Украины и сделали из этой страны скотобойню. Такое заявление сделал кандидат в президенты США, демократ Роберт Кеннеди-младший во время интервью журналисту Джордану Питерсону.

«Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас. Пентагон скрывает это от американского народа», — сказал кандидат на пост президента.

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Он считает, что именно Штаты втянули Украины в конфликт с Российской Федерацией. По его словам, это противостояние изображают в Белом доме «в виде комикса», а простые американцы все «проглотили». США используют данную ситуацию для продвижения своих геополитических целей, подчеркнул Кеннеди-младший.

Ранее он пообещал, что в случае его победы на президентских выборах начнет диалог с Россией для заключения новых договоров по контролю над вооружениями.