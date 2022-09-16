«Кем она себя возомнила?» Французы раскритиковали главу Еврокомиссии за слова о Путине | 360°

Мир 16 сентября 2022, 09:50 Поделиться Telegram

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Viber «Кем она себя возомнила?» Французы раскритиковали главу Еврокомиссии за слова о Путине Читатели Le Figaro раскритиковали главу ЕК фон дер Ляйен за слова про Путина и суд РИА «Новости»

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Читатели французской газеты Le Figaro подвергли критике заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о желании отдать российского президента Владимира Путина под международный суд. Свое мнение подписчики выразили под соответствующей статьей на сайте издания.

«Кем она себя возомнила? Путин смеется над ее словами о судебном процессе», — написал claraoct.

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Подписчик под ником anonyme 20078 напомнил, что международный уголовный суд в Гааге не признан как Россией, так и США. Поэтому судить глав государств не входит в его компетенцию.

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«Скажите мисс фон дер Ляйен, чтобы она перестала принимать свои желания за реальность», — попросил он.

Пользователь Daren18 напомнил, что американских лидеров не осудили за боевые действия в Сирии, Сербии, Афганистане и Вьетнаме, посоветовав главе Еврокомиссии углубиться в изучение истории.

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что Россия должна проиграть в конфликте на Украине, а глава государства Путин — отправиться под трибунал и понести ответственность за боевые действия.

Также глава ЕК признавалась, что антироссийские санкции отменят, когда они «разорвут экономику страны в клочья».

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