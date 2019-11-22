Королевская семья объявила бойкот принцу Гарри и Меган Маркл

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Меган Маркл и Кейт Миддлтон поссорились из-за мужей Подробнее

Жители Букингемского дворца отказались поддерживать диалог с герцогом и герцогиней, в том числе, из-за их турне по Африке. Во время поездки принц Гарри и Меган Маркл несколько раз нарушили королевский этикет. Особенно королева Елизавета II раскритиковала жену принца Гарри, которая появилась на официальном мероприятии в туфлях на высокой платформе.

СМИ также пишут, что пути принца Гарри и его брата принца Уильяма разошлись. Герцог Сассекский давно признался, что находится со старшим братом «на разных путях жизни». Холодные отношения между двумя парами — принц Уильям и Кейт Мидлтон, принц Гарри и Меган Маркл — значительно глубже, чем думают поклонники монаршей семьи.

А еще герцог и герцогиня Сассекская в октябре признались в трудностях жизни при дворе и в повышенном к ним общественном внимании. Об этом они рассказали в программе ITV «Меган и Гарри: африканское путешествие».