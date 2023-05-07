Мир 07 мая 2023, 15:26 Кейт Миддлтон посетила коронацию Карла III в серьгах принцессы Дианы Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон надела на коронацию Карла III серьги принцессы Дианы Скриншот с видео / YouTube

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Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон почтила память принцессы Дианы, надев на коронацию Карла III ее бриллиантовые серьги, сообщило издание Page Six. Авторы статьи отметили, что украшение создали ювелиры компании Collingwood Jewellers.

Принцесса Уэльская привлекла внимание к своему стильному образу. На ее шее красовалось ожерелье, созданное по просьбе короля Георга VI в 1950 году. Тогда монарх подарил аксессуар своей дочери, будущей королеве Елизавете II.

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Журналисты отметили, что на Кейт Миддлтон была тиара от Jess Collett x Alexander McQueen. В британской прессе посвятили немало статей о головном уборе принцессы, выполненном в виде листьев из хрусталя и серебряных слитков. Платье супруга принца Уильяма выбрала от бренда Alexander McQueen — наряд от него она выбирала и для своей свадьбы.

Днем 6 мая состоялась церемония коронации Карла III. В Сети завирусился кадр с мероприятия. Жители Великобритании пошутили, что фигура в черном плаще в Вестминстерском аббатстве сильно напоминает образ «смерти с косой».