    20 декабря 2019, 12:55

    Кейт Миддлтон и Мегал Маркл предложили подписать секретный договор

    Алена Макаренко

    В последнее время британцы постоянно критикуют Меган Маркл, а королевская семья Великобритании отвернулась от нее и принца Гарри. Однако еще существует один способ восстановить хорошую репутацию молодых супругов. Так считает известная писательница Кейт Николс, сообщило издание Express.

    Герцог и герцогиня Сассекские еще могут спасти свою подорванную репутацию и наладить отношения с монаршей семьей.

    По мнению Николс, спасти положение Маркл способна именно Кейт Миддлтон. Жены принцев могут заключить некий договор и объединиться. Благодаря такой взаимопомощи подданные Великобритании снова полюбят Маркл, написала «Экспресс-газета». Тем более Миддлтон давно живет во дворце и обладает естественной склонностью к командной работе, отметила писательница.

    «Если есть шанс заключить секретный договор с Меган, чтобы объединиться, она захочет это сделать. <…> Она знает, что не в чьих-либо интересах враждовать», — заявила Николс.

    Принц Уильям и принц Гарри сильно отдалились друг от друга. Братья не общаются друг с другом и избегают совместных мероприятий. Если Миддлтон и Маркл объединятся, они смогут наладить родственные отношения.

    Ранее королевская семья объявила бойкот принцу Гарри и Меган Маркл. Отношения между супругами и родственниками сильно ухудшились. Теперь монаршие особы не хотят общаться с герцогом и герцогиней Сассекскими.