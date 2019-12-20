Кейт Миддлтон и Мегал Маркл предложили подписать секретный договор

Герцог и герцогиня Сассекские еще могут спасти свою подорванную репутацию и наладить отношения с монаршей семьей.

По мнению Николс, спасти положение Маркл способна именно Кейт Миддлтон. Жены принцев могут заключить некий договор и объединиться. Благодаря такой взаимопомощи подданные Великобритании снова полюбят Маркл, написала «Экспресс-газета». Тем более Миддлтон давно живет во дворце и обладает естественной склонностью к командной работе, отметила писательница.

«Если есть шанс заключить секретный договор с Меган, чтобы объединиться, она захочет это сделать. <…> Она знает, что не в чьих-либо интересах враждовать», — заявила Николс.

Принц Уильям и принц Гарри сильно отдалились друг от друга. Братья не общаются друг с другом и избегают совместных мероприятий. Если Миддлтон и Маркл объединятся, они смогут наладить родственные отношения.

Ранее королевская семья объявила бойкот принцу Гарри и Меган Маркл. Отношения между супругами и родственниками сильно ухудшились. Теперь монаршие особы не хотят общаться с герцогом и герцогиней Сассекскими.