Кейптаун охватил огонь, потушить его не могут вторые сутки. Видео

В ЮАР вторые сутки не могут потушить лесной пожар, который охватил Кейптаун. Несколько тысяч жителей города пришлось эвакуировать. Пламя перекинулось на кампус Кейптаунского университета и уничтожило старинную библиотеку, сообщил телеканал CNN.

Пожар начался на склонах Столовой горы. По сообщениям очевидцев, огонь разводили трое мужчин. По сообщениям местных СМИ, одного из них уже задержали, ведутся поиски еще двух.

Пламя дошло и до Кейптаунского университета, загорелись несколько зданий в одном из кампусов. Помимо старинной библиотеки, сгорела ветряная мельница Мостерта, построенная в XVIII веке, пожар также затронул ресторан. Эвакуировали всех студентов и несколько жильцов города.

Тушение пожара затруднено из-за ураганного ветра. С пламенем пытаются справиться около 200 пожарных. Им придется работать всю ночь, чтобы локализовать возгорание. Также задействовали четыре вертолета, однако из-за чрезмерного количества дыма и сильного ветра поддержка с воздуха не замедлила распространение огня.

Ранее, в феврале, сильные лесные пожары обрушились на Австралию.