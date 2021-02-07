Австралия снова в огне. Города засыпает пеплом, а люди покидают дома

Сильные лесные пожары снова бушуют в Австралии. Пламя охватило и крупнейший город — Перт. Дома превращаются в пепелище, сгорают десятки тысяч гектаров растительности. Местные жители признаются — такого они на своем веку еще не видели.

Лесные пожары на северо-востоке от одного из крупнейших городов страны, Перта, продолжаются уже неделю. Бороться с пламенем мешает сильный ветер, который только увеличивает площадь возгорания. В лесах дежурят более 250 пожарных. Власти также подключили несколько больших воздушных танкеров.

Вот что происходит в Вуроло — городе на внешней окраине столичной области Перта:

Пожарные работают в экстремальных условиях:

И им удается сдержать пламя, 6 февраля ранг пожара был понижен. Тем не менее спасатели говорят, что впереди еще много работы. Они продолжат дежурить круглосуточно ради безопасности.

Дым над северными пригородами Перта от пожара в городе Гиджеганнуп:

Покидают свои дома и жители самого Перта, эвакуируется целый город. А в нем живет 2,5 миллиона человек. Над крупным городом навис дым, с неба в 50 километрах от очага пожара падает пепел. Температура воздуха днем превышается до +30 градусов. Столичный район Перта окутан густым одеялом дыма, небо окрасилось в оранжевый оттенок.

«Я наблюдал много пожаров, но этот был самым сильным, который я когда-либо видел. Он поднялся вверх, как пороховая бочка», — рассказал The Age местный житель Тревор Уильямсон.

Стихия уже уничтожила 81 жилой дом и почти 11 тысяч гектаров кустарников в живописном районе Перта. Строения превращаются в пепел и руины:

При тушении пожара пострадали шесть спасателей. Информации о жертвах или раненых среди населения нет.

А это видео записала добровольная пожарно-спасательная служба Рокингема — города на западе Австралии. На кадрах видно, как ветер раздувает пламя. Пожар охватил всю территорию вокруг частного дома. Деревья прогорают полностью — от земли до верхушки.

На дорожном посту встретились друзья и семьи. Волонтеры приносят им постельное белье, одежду, воду, туалетные принадлежности и игры для детей.

Причина пожара пока не установлена, заявил комиссар полиции штата Вашингтон Крис Доусон. А огонь уже выжег более 10 тысяч гектаров. Сотни домов все еще остается без электричества. Свет в дома придет только спустя недели, допускают власти.

В Австралию накануне пришла более прохладная погода. А это помогает пожарным сдерживать огонь, сообщили в департаменте пожарных и аварийных служб. Тем не менее прогнозируется, что пламя будет бушевать в течение еще одной недели.

Власти Австралии пообещали оставшимся без жилья людям выплатить единовременное пособие в тысячу австралийских долларов (763 доллара США) на каждого взрослого и 400 австралийских долларов (305 долларов США) на ребенка.

Совет по страхованию Австралии (ICA) объявил пожар катастрофой. Потери оцениваются как минимум в 40 миллионов долларов, поскольку жители возвращаются к руинам своих домов.

В 2020 году, во время очередного пожароопасного сезона, огонь уничтожил свыше 1500 домов. Пожары в Австралии в 2019 и 2020 годах убили или оставили без дома почти три миллиарда животных, сообщал Всемирный фонд дикой природы. Особая угроза нависла над популяцией коал. Дым от охватившего страну огня сделал полный круг вокруг Земли.

С 1910-го промежуток времени между крупными лесными пожарами сократился с 30 до восьми лет.