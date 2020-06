Кей-поп-группа BTS извинилась за песню с голосом сектанта

Популярные кей-поп-артисты BTS принесли извинения за композицию с голосом сектантского лидера Джима Джонса. Речь идет о песне What Do You Think? одного из участников группы Suga.

Как сообщает Daily Mail, в ней можно услышать призывы американского проповедника Джонса. Он в 1978 году убил сотни людей, приказав им выпить яд. В социальных сетях трек 27-летнего артиста вызвал резкую критику. После этого группа выпустила официальное извинение через свою звукозаписывающую компанию Big Hit. По словам самого музыканта, он решил использовать сэмпл из речи Джонса, потому что она показалась подходящей под атмосферу песни. Он подчеркивает, что ничего не знал о личности говорящего. Чуть позже проповедь Джонса удалили из трека. Но поклонники уверены, что Suga использовал ее специально. Ранее бой-бэнд ВТS установил рекорд Гиннесса. Музыканты зарегистрировались в соцсети и за три часа 31 минуту набрали первый миллион подписчиков в приложении TikTok.