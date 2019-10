Южнокорейский бой-бэнд ВТS установил рекорд Гиннесса

Популярная южнокорейская группа BTS установила еще один мировой рекорд. На этот раз в этом оказался замешан TikTok. Музыканты зарегистрировались в соцсети и за три часа 31 минуту набрали первый миллион подписчиков. В этом и заключается рекорд Гиннесса.

Поп-группа BTS из Южной Кореи сообщила о длительном перерыве в работе Подробнее

Теперь аккаунт группы BTS в ТikТоk записан в книге рекордов как страница, набравшая миллион подписчиков в кратчайшие сроки. Музыкантам потребовалось чуть больше, чем 3,5 часа, чтобы записать себя в историю.

Сейчас на страничке 4,8 миллиона подписчиков и 18,5 миллиона лайков. Это при том, что там всего шесть видео.

BTS не в первый раз бьет какие-то рекорды. В апреле музыканты записали вместе с певицей Холзи (Halsey) клип под названием Boy With Luv. За 24 часа ролик набрал 74,6 миллиона просмотров на YouTube. До этого видео рекордсменом была K-pop группа Blаckpink c роликом Kill This Love, которую BTS обошли на 20 миллионов просмотров.

На момент написания новости количество просмотров под видео Boy With Luv почти достигло 600 миллионов.

Кроме того, группа BTS вошла в книгу рекордов Гиннесса как первый K-pop коллектив, возглавивший американский чарт Billboard в 2018 году с песней Love Yourself: Tear, а в 2019-м — с треком Map of the Soul: Persona.