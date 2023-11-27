27 ноября 2023, 05:02
Каждый второй беженец с Украины отказался возвращаться на родину
Danmarks Radio: половина украинских беженцев не захотела возвращаться на родину
Каждый второй украинский беженец заявил, что хотел бы остаться в Дании после завершения боевых действий на Украине. Многие из них уже успели наладить свою жизнь на новом месте. Об этом сообщили в сюжете датской телерадиокомпании Danmarks Radio.
Копенгагенский университет провел опрос на тему «Украинцы в Дании», результаты которого удивили его авторов.
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«Я не ожидала, что почти половина захочет здесь остаться. Для нас это стало большим сюрпризом», — заявила исследовательница Карен-Инге Карстофт.
Она предположила, что украинцам кажется привлекательной мысль остаться в Дании, где они почувствовали себя лучше и в физическом плане, и в душевном. Эти люди приспособились к новым условиям и не горят желанием вернуться на родину, чтобы заняться ее восстановлением, которое займет много времени.
Карстофт подчеркнула, что многие из беженцев уже нашли работу, устроили детей в школы, влились в местное общество.
Ранее глава чешского Минтруда Мариан Юречка заявил, что украинские беженцы, устроившиеся на работу, должны будут заплатить налоги, которые по размеру превысят пособия.
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