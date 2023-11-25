Мир 25 ноября 2023, 00:27 Чехия начала зарабатывать на украинских беженцах Министр Юречка: налоги беженцев с Украины в Чехии превысили размеры их пособий Unsplash

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Большая часть украинских беженцев устроились на работу в Чехии. Теперь им предстоит выплатить налоги, которые по размеру превысят пособия. Об этом сообщил глава Минтруда страны Мариан Юречка. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, сейчас в Чехии проживают около 360 тысяч украинских беженцев, получивших защитные визы. Из числа взрослых, в возрасте от 18 до 65 лет, около 60% (122 тысячи человек), имеют работу.

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«В 2023 году сумма, которую украинцы заплатят в виде налогов, будет больше, чем сумма, которую государство потратит на их поддержку», — сказал он.

Мюллер считает, что властям Германии нужно перенять чешский опыт в этой сфере. Министр отметил, что в ФРГ работают всего лишь 9% украинских беженцев, поэтому «Чехия может стать в этом смысле примером для Европы».

По последним данным Евростата, ФРГ стала основным местом проживания вынужденных переселенцев из Украины. Большинство беженцев массово бегут из Польши на родину или переезжают в Германию.