Мир 16 августа 2023, 14:11 Казахстан решил сделать новые заставы на границе с Россией Погранслужба Казахстана: 20 новых застав построят на границе с Россией РИА «Новости»

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Власти Казахстана приняли решение соорудить 20 новых пограничных застав на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщил замглавы департамента охраны границы пограничной службы комитета нацбезопасности республики Серик Ахметкалиев, уточнило РИА «Новости».

«В рамках национального проекта „Безопасная страна“ запланировано строительство 50 комплексов пограничных застав», — сказал Ахметкалиев.

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По его словам, строительство трех модульных застав на южных границах уже началось.

Замглавы департамента пограничного контроля погранслужбы комитета нацбезопасности Гани Агадилов заявил, что в следующие два года Казахстан планирует реконструировать 46 пунктов пропуска по всему периметру границы.

Речь идет о расширении полос движения пунктов пропуска, строительстве новых сооружений и зданий для пограничников. Проходящим контроль людям и транспортным средствам обеспечат комфортные условия. По словам Агадилова, после окончания работ ожидается увеличение вдвое потока лиц, которые будут пересекать границу.