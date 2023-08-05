Происшествия 05 августа 2023, 16:58 РФ выяснит все обстоятельства ситуации с гражданами КНР на границе с Казахстаном ТАСС: Россия разберется с конфликтом вокруг туристов КНР на казахстанской границе РИА «Новости»

Читать 360tv в

РФ заявила о готовности оперативно разобраться в ситуации с гражданами Китая на российско-казахстанской границе во избежание аналогичных случаев в будущем. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Источник указал, что российская сторона ожидает официальной информации со всеми обстоятельствами произошедшего.

Реклама

«Российская сторона готова максимально оперативно разобраться в деталях случившегося, чтобы по максимуму избежать повторения аналогичных случаев», — указал собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что западные СМИ начали распространять негативный фон вокруг ситуации, чтобы подорвать российско-китайское сотрудничество. Он выразил надежду, что происшествие не скажется на «дружественных гуманитарных обменах» стран.

Собеседник агентства заявил, что в истории с гражданами Китая не было политического подтекста, так как Россия всячески приветствует приезд туристов КНР.

«Конечно, с учетом большого объема российско-китайских связей отдельных инцидентов при прохождении границы полностью избежать пока невозможно», — указал источник.

Посольство Китая в России заявило в социальной сети WeChat о жестких действиях российских правоохранителей на границе с Казахстаном в отношении граждан КНР. Происшествие случилось 29 июля. На одном из КПП пять граждан Китая допрашивали в течение нескольких часов, после чего аннулировали им туристические визы и отказали во въезде в страну.