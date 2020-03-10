Казахстан продолжит добывать нефть на прежнем уровне

Казахстан не будет менять планы и продолжит добывать нефть на том же уровне, что и раньше. Об этом рассказал министр энергетики страны Нурлан Ногаев на фоне последних событий в мировой экономике.

Он отметил, что Нур-Султан с 1 апреля не будет ни наращивать производство, ни снижать его. В прошлом году объем добычи нефти в Казахстане составил 90,5 миллиона тонн. В 2020-м году ожидается добыча на уровне 90 миллионов тонн. Об этом сообщил ТАСС. По словам министра, сделка ОПЕК для сдерживания добычи нефти оказалась эффективной.

«Сделка ОПЕК действует до 31 марта формально. 18 марта будет проведена техническая комиссия, и там наверняка будут обсуждаться дальнейшие вопросы», — рассказал глава Минэнерго Казахстана.

Ранее 9 марта в республике создали оперативный штаб для разработки антикризисного плана из-за ситуации в мировой экономике. В понедельник цена нефти марки Brent на международных биржах показала минимум, когда опустилась до 31,38 доллара за баррель. Баррель нефти WTI стоил 27,9 доллара. Из-за этого в России поднялся курс доллара и евро.

Мировые цены на нефть рухнули после неудавшихся переговоров стран-участник ОПЕК+ 6 марта. Они не смогли договориться по вопросу сокращения добычи нефти. После этого Саудовская Аравия объявила, что собирается нарастить добычу до 10–12 миллионов баррелей в сутки и продавать эту нефть со скидкой. С 1 апреля договоренности по сдерживанию нефтедобычи перестанут действовать.