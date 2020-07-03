Казахстан опроверг слухи о вакцине от коронавируса

В ведомстве посоветовали игнорировать ложную информацию и напомнили об уголовной ответственности за ее распространение.

Ранее стало известно, что бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавирусной инфекции. Экс-президент пока что намерен сохранять режим самоизоляции. Работать он будет дистанционно.