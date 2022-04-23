В Казахстане столкнулись с дефицитом зерна. Страна намерена оспорить решение России о временном запрете экспорта зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил «Коммерсант».

Представитель Казахстана на оперативном совещании в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) указал на элементы дискриминации в ситуации. Мера, по его словам, нарушает договор с ЕАЭС, и страна хочет ее оспорить.

Запрет на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы в страны ЕАЭС Россия ввела 14 марта сроком до 30 июня для защиты внутреннего рынка. Целью ограничения стало предотвращение реэкспорта в третьи страны.

Временный запрет уже отразился на казахстанском бизнесе: отмечен рост цен и нехватка зерна на рынке. В стране остановились почти 70% мельниц, многие из них работали без запасов.

Российский юрист Анастасия Чурсина заметила, что Россия имела право ввести в одностороннем порядке ограничение на вывоз товаров, чтобы обеспечить собственную продовольственную безопасность — такая возможность прописана в договоре. Казахстан вправе обратиться в ЕАЭС для разрешения спора, такие механизмы имеются.