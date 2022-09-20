Казахстан начал задерживать российские грузовики с товарами из Европы | 360°

Мир 20 сентября 2022, 09:43 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Казахстан начал задерживать российские грузовики с товарами из Европы АСМАП: грузовики РФ с товарами из Европы начали задерживать в Казахстане РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские грузовики с товарами из Европы стали задерживать в Казахстане. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

«Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие — на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать», — рассказал представитель ассоциации.

Реклама

Речь идет о транзитной транспортировке европейских товаров. Из Евросоюза она направляются на белорусскую границу, потом — в Казахстан, на грузовиках российских или белорусских компаний. Минтранс РФ назвал новые требования казахстанской стороны необоснованными. Российский бизнес призвали в АСМАП воздержаться от транзитной перевозки пока ситуация не разрешится.

Реклама

Накануне стало известно, что столицу Казахстана переименовали из Нур-Султана обратно в Астану. Указ об этом вступил в законную силу.

0 0 0 0 0 0