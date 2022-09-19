Столица Казахстана снова стала Астаной | 360°

Мир 19 сентября 2022, 00:17 Поделиться Telegram

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Viber Столица Казахстана снова стала Астаной Вступил в силу указ о переименовании столицы Казахстана из Нур-Султана в Астану РИА «Новости»

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Столицу Казахстана переименовали в Астану. Указ об этом вступил в законную силу.

Указ о переименовании столицы страны из Нур-Султана в Астану в понедельник опубликован в официальной газете «Казахстанская правда».

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Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О переименовании города Нур-Султана — столицы Республики Казахстан в город Астану — столицу Республики Казахстан». Он вводится в действие со дня его первого официального опубликования, говорилось в тексте документа.

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Также в понедельник опубликован закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию. Его глава государства подписал 17 сентября. Этот закон вступает в силу также со дня первого официального опубликования, отметило РИА «Новости». Одна из поправок в документе устанавливает, что столицей Казахстана является город Астана.

Внести изменения в Конституцию Казахстана Токаев предложил в начале сентября в ходе обращения к жителям страны. Все поправки одобрил парламент республики. Депутаты единогласно проголосовали за принятие закона.

Также Токаев объявил, что до конца текущего года в Казахстане пройдут внеочередные выборы президента. Действующий лидер, не дожидаясь окончания первого срока, уже выдвинул свою кандидатуру. В начале 2023 года жители страны выберут новых депутатов парламента. Новые выборы президент Казахстана объяснил перезагрузкой и обновлением всех политических институтов.

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