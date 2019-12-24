Католики отмечают Рождество. Знаменитости показали, как готовятся к празднику

Католики 24 декабря отмечают сочельник, который предзнаменует их главный новогодний праздник — Рождество. «360» выяснил, что делают в этот день и как к Рождеству подготовились знаменитости.

Канун Рождества или сочельник отмечают в семейном или дружеском кругу. Дом украшают гирляндами, еловыми венками, в комнатах развешивают красные носки. Главным украшением является елка. Свою гигантскую и мерцающую всеми огнями ель показала Бритни Спирс. На фото она позирует со своим бойфрендом Сэмом Асгари.

«Счастливого Рождества»

Дух Рождества чувствуется и в Белом доме. Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, на котором виден процесс установки праздничной елки в Голубой комнате в Белом доме.

А вот так здание украсили снаружи.

В Великобритании тоже все готово к Рождеству. На официальной странице королевы Великобритании опубликовано фото Елизаветы в момент съемок рождественского поздравления. Его она записала в Виндзорском замке.

Конечно, Рождество — это, в первую очередь, праздник для детей. Они ждут прихода Санта-Клауса и подарков. В этом году принц Гарри переоделся в костюм Санты и поздравил детей погибших британских военных с Рождеством в трогательном видео.

Тем временем ирландский боец Конор Макгрегор и его жена показали своим детям настоящего новогоднего волшебника.

«Впервые пришли к Санте сегодня. Санта сказал нам, что Рождество — это время любви и взаимопонимания. Любите друг друга и понимайте друг друга! Это единственное, что важно! С Рождеством всех!»

Однако и взрослые не прочь примерить на себя роли сказочных персонажей. Так, Кэти Пэрри преобразилась в помощницу Санты.

«23-й из 25-уютных дней. Что получит Санта? Молоко, какао или горячий пунш?»

Само Рождество наступит 25 декабря. Его празднуют не только католики, но еще и протестанты, и даже некоторые православные. В этот день Рождество отмечают в Австралии, США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Албании, Румынии, Бельгии, Болгарии, Белоруссии, ряде других европейских стран, а также в Латинской Америке. Кроме того, по григорианскому стилю Рождество отмечают в некоторых азиатских и африканских странах, где часть населения — христиане. Православные отметят праздник 7 января.