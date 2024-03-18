Мир 18 марта 2024, 09:35 Католическую организацию «Опус Деи» уличили в многолетнем использовании рабынь FT: католическая организация «Опус Деи» заставляла девочек бесплатно работать Unsplash

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Бывшие участницы обвинили католическую организацию «Опус Деи» в эксплуатации. Женщин брали в рабство и оказывали психологическое давление, сообщило издание The Financial Times.

Журналисты пообщались с 16 бывшими участницами религиозной организации, которых с 1977 по 2020 год заставляли бесплатно работать в США, Европе, Африке и Латинской Америке. Одна из них, Энн Мари Аллен, примкнула к общине в возрасте 15 лет, прошла курсы кейтеринга и работала помощницей нуминария — принявшего обет безбрачия служителя.

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«Опус Деи» обвинили в организации современной формы рабства. На девушек оказывали психологическое давление и не платили за работу.

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