Эксклюзив 05 марта 2024, 15:13 Сатанист в Башкирии убил пенсионера и съел его сердце Источник «360»: в Башкирии сатанист убил 65-летнего мужчину и съел его сердце РИА «Новости»

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В деревне Покровка Куюргазинского района Башкирии произошло убийство 65-летнего мужчины. Подозреваемый съел его сердце, сообщил источник «360».

Пенсионер умер 26 февраля на улице Подгорной. Уроженец Узбекистана 1976 года рождения убил его и съел сердце, отметил источник «360». По его словам, подозреваемого задержали — мужчина исповедовал сатанизм.

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Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК России «Убийство», мужчину арестовали, сообщил Следком Башкирии. Мотивов преступления ведомство не раскрыло. По версии следствия, пьяный мужчина пришел в дом к пожилому незнакомцу, трижды ударил хозяина топором по голове и скрылся. Подозреваемого схватили в магазине — он отказался платить за спиртное, попал в изолятор и на третий день сознался в убийстве.

В Санкт-Петербурге мужчина пострадал от рук сатаниста. Знакомый позвал его в гости, напал и попытался выцарапать на лбу пентаграмму.