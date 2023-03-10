Мир 10 марта 2023, 18:50 Католическим священникам Германии разрешили благословлять однополые браки с 2026 года Католическая церковь Германии разрешила благословлять однополые браки с 2026 года freepik

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Католическая церковь в Германии разрешила благословлять однополые браки с марта 2026 года. За это проголосовало большинство участников синодального собрания, которое состоялось сегодня во Франкфурте-на-Майне и было посвящено теме реформирования церкви. Об этом написало агентство DPA.

В собрании участвовали 202 человека, голос «за» отдали 176, 14 оказались против, еще 12 епископов воздержались. Для принятия решения необходимо как минимум две трети голосов, и это условие было выполнено. В ближайшие три года будут готовиться документы и продумываться литургическая форма церемонии благословления.

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В конце 2022 года однополые браки легализовали в Соединенных Штатах. Соответствующий закон подписал президент Джо Байден. Документ подразумевает также признание межрасовых браков, которые запрещались в определенные периоды истории США.

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