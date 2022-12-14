14 декабря 2022, 02:46
Байден легализовал однополые браки в США
Президент США Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в стране
Президент США Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в США. По его словам, Верховный суд вынудил Конгресс к созданию такого законопроекта. Об этом сообщило РИА «Новости».
Президент подчеркнул, что документ также признает межрасовые браки, которые были запрещены в определенные периоды истории Штатов.
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«Любовь есть любовь, права есть права, правосудие есть правосудие. Это самые важные вещи, которые есть у американцев», — сказал Байден.
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Глава Белого дома заявил, что Верховный суд США впал в крайность, раз пришлось принимать такой закон. По его словам, Конгресс среагировал, потому что суд забрал право у американцев, которое существовало уже многие годы.
Байден также высказал мнение о «трансгендерных детях». По его словам, их права могут ущемлять из-за законов, которые вводят в отдельных штатах. Речь об уголовной ответственности для врачей, которые делают операции по смене пола несовершеннолетним. Президент заявил, что мы должны защитить этих детей и разрешить им искать себя.
Ранее Федерация фигурного катания Канады объявила о новых правилах для танцевальных дуэтов. Теперь в этой стране пары могут быть составлены из партнеров одного пола.
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