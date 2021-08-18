Католический священник попал на ИВЛ после яростных призывов отказаться от прививки

Американский католический кардинал, который выступал против вакцинации от COVID-19 и распространял дезинформацию о вирусе, попал в больницу и находится на аппарате ИВЛ после положительного теста на ковид.

Кардинал Римско-католической церкви, основатель Храма Богоматери Гваделупской в Ла-Кросс (штат Висконсин) Раймонд Лео Берк ранее распространял дезинформацию как о коронавирусе, так и о вакцинах против него, сообщил CBS News.

Например, выступая на форуме в мае 2020 года, он заявил, что вакцинацию в США не следует проводить в том формате, в котором она была устроена, назвав его «тоталитарным».

Кардинал также соглашался в своих заявлениях с теорией заговора, следуя которой вакцины якобы могут использоваться для имплантации микрочипов в человека.

В своем обращении Берк критиковал и Китай, заявляя, что у страны «злая форма правления», и предполагая, что китайское правительство сыграло роль в «создании» кризиса в области здравоохранения.

Берк продолжал говорить о коронавирусе в конспиративной форме и в своих проповедях в церкви в Висконсине в декабре 2020 года.

10 августа 2021 года Берк сообщил на своей странице в Twitter, что недавно он получил положительный результат теста на коронавирус.

Четыре дня спустя в его Twitter-аккаунте было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что кардинал был госпитализирован с COVID-19, и сейчас находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

В сообщении также указывалось, что врачи видят прогресс в лечении Берка.

Во всем мире, по данным CBS News, было введено уже более 4,7 миллиардов доз вакцины, в том числе более 356 миллионов в США. Вакцинация обеспечивает эффективную защиту от тяжелой формы COVID-19.

Масштабная прививочная кампания в России началась в январе этого года. Летом на фоне резкого роста случаев коронавируса ряд регионов ввел обязательную вакцинацию части населения. Это правило, в частности, распространилось на сотрудников, работающих в сферах медицины, общепита, услуг, транспорта.

На сегодняшний день в России уже зарегистрировано четыре отечественных препарата от коронавируса: это «Спутник V» и «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Скоро в стране появится пятая вакцина от коронавируса. Создание нового препарата анонсировала глава Роспотребнадзора Анна Попова.