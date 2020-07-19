Каталония захотела засудить экс-короля Хуана Карлоса I

Руководитель женералитета намерен засудить не только короля, но и предпринимательницу Коринну Ларсен, которая причастна к коррупционным схемам августейшего лица.

В Испании уже не первый месяц ведется расследование о происхождении средств на счетах Хуана Карлоса в банках Швейцарии. Накануне стало известно, что в бытность главой государства король ввозил в страну крупные суммы наличных денег. При этом он ни разу их не декларировал. Так, в 2010 году в его распоряжении оказались 125 тысяч евро, что составляло его годовую зарплату.

Коринна Ларсен, которую подозревают в любовной связи с экс-королем, в ходе дачи показаний призналась, что в 2012 году Хуан Карлос перевел ей 65 миллионов евро в знак «благодарности и любви».

Кроме того, короля подозревают в заключении контракта на строительство скоростной железной дороги, который в итоге получил испанский консорциум. По версии следствия, Хуан Карлос в ходе переговоров склонил саудовскую делегацию выбрать именно его подрядчиков за нелегальные комиссионные от железнодорожников.

В 2014 году Хуан Карлос отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. Но наследник в марте этого года объявил, что отказывается от наследства отца, сам бывший король больше не получает средств на содержание за счет бюджета двора.

Основная проблема расследования в том, что по Конституции Испании даже бывшие монархи имеют уголовную неприкосновенность. Сейчас в СМИ появилась информация, что Филипп VI своей властью может лишить отца титула. Это будет первый прецедент в испанской истории. Кроме того, королевская семья предлагает полностью отказаться от получения денег из государственного бюджета. Причем именно испанская монархия обходится для налогоплательщиков дешевле всех других королевских семей в Европе.