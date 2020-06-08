Экс-короля Испании заподозрили в коррупции

Суд в Испании инициировал расследование по делу о коррупции, в котором фигурирует король Хуан Карлос I. Его обвиняют в коррупции при строительстве высокоскоростной железной дороги, также известной как AVE del Desierto, которая соединяет города Медину и Мекку в Саудовской Аравии.

На данный момент не ясно, получится ли привлечь монарха к ответственности, так как у него был иммунитет до 2014 года.