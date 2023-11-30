Мир 30 ноября 2023, 15:04 Карты «Мир» начали принимать в Лаосе Посол РФ Калинин: в Лаосе начали принимать карты «Мир» Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Карты платежной системы «Мир» начали принимать в Лаосе. Об этом РИА «Новости» рассказал посол России в азиатской стране Владимир Калинин.

«Некоторые банки уже принимают карты „Мир“, а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме», — информировал он.

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Дипломат выразил надежду на то, что Лаос станет пользоваться большей популярностью у российских туристов после открытия дополнительных авиарейсов. Калинин назвал эту страну самобытной и дружелюбной и назвал «неоправданным» то, что многие путешественники игнорируют ее. Посол отметил, что 2024 год в Лаосе объявили Годом туризма.

Карты «Мир» уже принимают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане и других странах. В ноябре их начали принимать в Венесуэле. Интерес к подключению к российской платежной системе проявили, в частности, в Египте, Иране, Индонезии, Эфиопии.

Глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев назвал законными планы российских банков размещать в других странах терминалы для оплаты картой «Мир».