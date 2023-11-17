Деньги 17 ноября 2023, 06:40 Карту «Мир» начали принимать по всей Венесуэле Глава МИД Венесуэлы Пинто заявил, что карта «Мир» заработала по всей стране РИА «Новости»

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В Венесуэле начали принимать карту «Мир». К российской платежной системе подключились почти 40% пунктов по всей стране, объявил на брифинге министр иностранных дел Иван Хиль Пинто. Его процитировали «Известия».

«Сегодня платформа „Мир“ позволяет проводить платежи на 100% территории всей Венесуэлы, и порядка 36% всех платежных пунктов принимают карты „Мир“», — сказал он.

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Оплату российскими картами также начали проводить на одном из крупнейших курортов страны — острове Маргарита. Министр заявил, что к системе подключились все пункты продаж.

Иван Хиль Пинто выступил после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Последний заявил, что стороны договорились наращивать торговые и инвестиционные связи. Россия, по словам главы МИД, поможет партнеру в защите национального суверенитета.

Венесуэла в мае объявила о желании вступить в БРИКС. Россия поддержала ее решение.