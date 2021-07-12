Картридж с игрой Super Mario 64 продали на аукционе за $1,56 млн

Картридж с видеоигрой Super Mario 64 ушел с молотка за рекордные 1,56 миллиона долларов. Торги проводил американский аукционный дом Heritage Auctions.

Игру японской компании Nintendo продали на торгах 11 июля. В описании лота аукционный дом отметил, что картридж находится в таком превосходном состоянии, что даже «захватывает дыхание».

Победитель аукциона отдал за оригинальный упакованный картридж 1,56 миллиона долларов. Для видеоигр такая сумма стала самой большой. Предыдущий рекорд поставил редкий картридж с игрой The Legend of Zelda, который приобрели за 870 тысяч долларов.

Super Mario 64 — первая игра в серии о братьях Марио. Пользователи впервые увидели в ней отрицательного персонажа Боузера. Игра стала одной из первых, вышедших на консоли Nintendo Entertainment System (NES) в США. После появления в магазинах ее включили в Книгу рекордов Гиннесса как одну из самых продаваемых.