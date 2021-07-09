Картридж The Legend of Zelda ушел с молотка за $870 тысяч

Редкий картридж с игрой The Legend of Zelda продали на торгах за рекордные 870 тысяч долларов. Продажей игры для NЕS занимался аукционный дом Heritage Auctions.

«Безумные торги довели The Legend of Zelda <…> до 870 000 долларов — это самая большая сумма, которую когда-либо платили за видеоигру на аукционе», — сообщила пресс-служба Heritage в Twitter.

Картридж игры является редким, так как его выпускали всего в течение нескольких месяцев в 1987 году. После этого компания Nintendo запустила производство обновленной версии. Победителю торгов достался запечатанный картридж.

Специалисты компании Wata оценили состояние лота в девять из 10 баллов. Организация специализируется на коллекционных видеоиграх.

Предыдущий рекорд по стоимости поставила копия игры Super Mario Bros. Картридж с видеоигрой ушел с молотка за 660 тысяч долларов. Его никто не распаковывал, поэтому на торги он поступил в идеальном состоянии. Сотрудники Wata поставили картриджу 9,6 балла.