Мир 17 апреля 2023, 04:51 Оценено личное состояние короля Великобритании Карла III The Times оценила личное состояние Карла III в 600 миллионов фунтов стерлингов Pxhere

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Личное состояние короля Великобритании Карла III составляет 600 миллионов фунтов стерлингов (745 миллионов долларов). Об этом сообщила газета The Times. Такая сумма делает его богаче Елизаветы II.

«Король обладает личным состоянием в 600 миллионов фунтов стерлингов, что делает его богаче покойной королевы», — указано в материале.

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Состояние Елизаветы II, по данным СМИ, в 2022 году оценивалось в 370 миллионов фунтов стерлингов, что равняется 460 миллионам долларов.

Карл III, будучи принцем Уэльским Чарльзом, откладывал часть прибыли, которую получал от герцогства Корнуолл. Это помогло ему накопить состояние, указала газета.

Карл III, как подчеркивают авторы, ведет экономный образ жизни.

«Он часто носит костюмы и обувь, купленные много лет назад. <…> Также известен тем, что скрупулезно относится к выключению света», — сказано в материале.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден решил не посещать церемонию коронации Карла III, которая состоится в мае 2023 года. Консервативные британские парламентарии назвали такое решение главы Белого дома «ударом в спину» королевству. Американского лидера обвинили в «пренебрежении» Великобританией, поскольку он намерен посетить Северную Ирландию 11 апреля, но отказался приехать на церемонию коронации.