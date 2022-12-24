Мир 24 декабря 2022, 18:22 Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца после скандала с Эпштейном Sun: Карл III выгнал своего брата принца Эндрю из дворца из-за обвинений в изнасиловании РИА «Новости»

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Король Великобритании Карл III из-за сексуального скандала в США вынудил своего младшего брата принца Эндрю покинуть Букингемский дворец. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источники.

«Любое присутствие [принца Эндрю] во дворце официально закончено. Король ясно заявил это», — сказал изданию источник.

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Он уточнил, что принц Эндрю не исполняет обязанности члена королевской семьи, поэтому он остается сам по себе.

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В начале года из-за судебных разбирательств сексуального скандала принца Эндрю лишили почетных воинских званий и титула «Его Королевское Высочество». Но он еще продолжал иметь в официальной резиденции британских монархов свой офис.

В середине февраля стало известно, что дело об изнасиловании, фигурантом которого стал младший брат Карла III, не дойдет до суда. Принц Эндрю договорился с адвокатами американки Вирджинии Джуфре. Правозащитница утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в 17 лет.