Мир 08 января 2023, 02:18 Карл III приказал принцу Гарри не приходить к умирающей Елизавете II вместе с Меган Маркл — СМИ Daily Mail: принцу Гарри запретили приводить Меган Маркл к умирающей Елизавете II Викимедиа

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Король Великобритании Карл III запретил младшему сыну принцу Гарри приходить с супругой Меган Маркл в замок Балморал, где была умирающая королева Елизавета II. Об этом написало Daily Mail со ссылкой на книгу герцога Сассекского.

В своих мемуарах принц Гарри рассказал, что его отец приказал не приводить жену к умирающей королеве, указав при этом на «бессмысленные и неуважительные» причины.

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«Никогда не говори так о моей жене!» — сказал в ответ действующему монарху младший сын.

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После этого Карл III извинился перед принцем Гарри.

Мемуары принца Гарри должны поступить в продажу 10 января 2023 года. Внук Елизаветы II написал 416-страничную книгу в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером.

Принц Гарри ранее рассказал, что популярность Меган Маркл стала причиной раздора в королевской семье. Герцог и герцогиня Сассекские поделились подробностями в документальном фильме «Гарри и Меган». Букингемский дворец «встревожил» прием, который оказали Маркл во время визита в Австралию в 2018 году.