Мир 17 декабря 2022, 23:02 Карл III пригласит Меган Маркл и принца Гарри на свою коронацию Daily Mail: принц Гарри и Меган Маркл станут гостями на коронации Карла III Википедия

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Король Великобритании Карл III пригласит принца Гарри и Меган Маркл на коронацию, несмотря на резонансные высказывания герцога и герцогини Сассекских в одном из документальных фильмов. Об этом написало издание Daily Mail.

Торжественная церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Официально пригласительные на мероприятие еще не рассылали, однако британские инсайдеры уверены, что Карл III не откажется от присутствия сына и его супруги на коронации.

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«Его Величество всегда будет любить Гарри, потому что он его сын. Несмотря на тяжелые отношения, дверь останется прикрытой навсегда», — сказано в сообщении.

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Ранее принц Гарри выразил мнение, что к разладу в королевской семье привела популярность Меган Маркл. Он рассказал, что впервые почувствовал проблему, когда в ноябре 2018 года все внимание журналистов на Дне памяти оказалось приковано именно к Маркл, а не остальным членам королевской семьи.

Меган заверяла, что ее вины в повышенном внимании пресс нет, а ее мама принцесса Диана чувствовала то же самое.