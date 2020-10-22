Карабах обвинил Азербайджан в обстреле населенных пунктов

Военные силы Азербайджана ведут артиллерийский обстрел населенных пунктов Карабаха. Об этом заявили в инфоцентре непризнанной республики.

«В данный момент враг применяет артиллерию против Мартуни и окрестных сел. Информации о пострадавших и ущербе пока нет», — говорится в публикации в официальном Telegram-канале инфоцентра.

При этом в ночь с 21 на 22 октября на линии фронта было относительно спокойно.

Ранее Турция объявила о готовности отправить свои войска на помощь Азербайджану, чтобы решить карабахский конфликт. Представители Анкары добавили, что переговоры в минском формате не принесли никакого результата, а значит, нужно вмешаться в ситуацию извне. Они пообещали, что «Турция не будет колебаться».

Военные действия в Карабахе возобновились в конце сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и обстрелах. Представители обеих стран уже побывали в России на встрече с Сергеем Лавровым и подписали договор о гуманитарном перемирии, однако это не помогло. Уже через пару минут после вступления в силу документа о прекращении огня стороны снова начали обстрелы.