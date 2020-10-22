Турция готова направить войска на помощь Азербайджану

По его словам, разрешить конфликт без участия Анкары не получится. А переговоры в минском формате зашли в тупик, чего и «добивалась Армения».

«С самого первого дня наш президент уже обозначил свою позицию. Турция не будет колебаться», — рассказал политик о перспективе военного участия Турции.

Также Октай заявил, что у турецкой стороны «есть проблемы с Россией, но есть и области, где мы можем работать вместе».

«Мы говорим с Россией, все каналы открыты», — добавил он.

Военные действия в Карабахе возобновились 27 сентября. Нынешнее обострение уже сравнивают с войной, которая шла в регионе в начале 1990-х. Недавно стороны договорились о новом гуманитарном перемирии, однако на линии фронта продолжаются бои.

Армения обвиняет Турцию в поддержке Азербайджана и в переброске в зону конфликта боевиков из Сирии. Президент Армении Армен Саркисян обсудит проблему Карабаха с руководством ЕС и НАТО. Турция входит в НАТО и является кандидатом в члены ЕС.