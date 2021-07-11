Капитан устроившего провокацию в Черном мире эсминца Defender получил медаль на Украине

На церемонии закрытия учений Sea Breeze капитан вторгшегося в российские воды эсминца Defender Винсент Оуэн получил медаль «Защитник Украины». Об этом сообщило издание «Фокус».

«По итогам учений украинские и западные военные были удостоены почетных наград „Защитник Украины“ и „За укрепление боевой готовности ВМС“. Среди награжденных — командир британского эсминца Defender и начальник регионального управления Морской охраны контр-адмирал Олег Костур», — говорится в сообщении журнала.

Масштабные международные военные учения Sea Breeze прошли в черноморском регионе с 28 июня по 10 июля. В них участвовали военнослужащие и техника из 32 стран.

Британский эсминец Defender 23 июня нарушил российскую границу у крымского мыса Фиолент в Черном море. Из-за этого сторожевой корабль ВМС России выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24 сбросил бомбы. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что провокаторы, которые устраивают игры в Черном море, «получат по носу».