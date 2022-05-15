Канцлеру ФРГ Шольцу посоветовали заняться внутренними проблемами страны

Канцлеру Германии Олафу Шольцу стоит обратить внимание на накопившиеся внутренние проблемы в стране, а не зацикливаться на санкционном противостоянии с Россией. Об этом заявила депутат парламента Германии Сара Вагенкнехт.

«Вы не видите, что санкционная политика вредит нам больше, чем Путину? Пора уже задуматься, почему так происходит», — заявила она.

Депутат подчеркнула, что у России есть возможность реализовывать продажу энергоресурсов в разные страны и помимо Европы, так как большая часть мира не поддерживает установленные Евросоюзом стандарты.

«Германия потеряет важные секторы промышленности, если страна будет следовать курсу госпожи Бербок. Господин Шольц, оставьте экологические игры с энергетикой и займитесь реальными проблемами людей в своей стране», — добавила Вагенкнехт.

Ране Шольц сообщил, что главным условием отмены санкций, наложенных на Россию, станет мирный договор между РФ и Украиной.