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    15 мая 2022, 16:26

    Канцлеру ФРГ Шольцу посоветовали заняться внутренними проблемами страны

    Депутат Вагенкнехт посоветовала Шольцу обратить внимание на проблемы Германии

    Максим Зинкин

    Канцлеру Германии Олафу Шольцу стоит обратить внимание на накопившиеся внутренние проблемы в стране, а не зацикливаться на санкционном противостоянии с Россией. Об этом заявила депутат парламента Германии Сара Вагенкнехт.

    «Вы не видите, что санкционная политика вредит нам больше, чем Путину? Пора уже задуматься, почему так происходит», — заявила она.

    Депутат подчеркнула, что у России есть возможность реализовывать продажу энергоресурсов в разные страны и помимо Европы, так как большая часть мира не поддерживает установленные Евросоюзом стандарты.

    «Германия потеряет важные секторы промышленности, если страна будет следовать курсу госпожи Бербок. Господин Шольц, оставьте экологические игры с энергетикой и займитесь реальными проблемами людей в своей стране», — добавила Вагенкнехт.

    Ране Шольц сообщил, что главным условием отмены санкций, наложенных на Россию, станет мирный договор между РФ и Украиной.