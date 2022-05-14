Шольц назвал условие отмены антироссийских санкций

Важнейшим условием снятия наложенных на Россию санкций со стороны западных стран является мирный договор, который российская сторона должна заключить с Украиной. Об этом на брифинге заявил канцлер Германии Олаф Шольц, написал ТАСС.

По его словам, этот путь является единственным возможным вариантом отмены ограничений.

«Мы не примем некий продиктованный Россией мир», — заявил политик.

Шольц отметил, что время беседы с президентом России Владимиром Путиным накануне он не увидел в коллеге стремления изменить собственную позицию к ситуации на Украине. При этом канцлер признал, что диалог был открытым, пишет RT.

«Россия не достигла ни одной задачи, которую ставила перед началом спецоперации. Силы НАТО только усилились на восточном фланге», — подчеркнул он.

Также Шольц выразил уверенность, что после присоединения Швеции и Финляндии альянс только усилит свою мощь и станет еще крепче.