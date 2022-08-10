Немецкие правоохранители начали расследование возможной связи членов правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) мошенниками, которые украли у государства миллиарды евро при помощи схемы по возврату налогов. Прокуратура Кельна проверила переписку канцлера Олафа Шольца в рамках этого дела, сообщила газета Handelsblatt.

Под проверку попали электронные письма, заметки в календаре и вложения в электронном почтовом ящике Шольца в период с 1 января 2015 года, когда политик занимал должность мэра Гамбурга. По данным издания, на следующей неделе канцлера вызовут в следственный комитет гамбургского парламента по данному делу.

В скором времени и Шольц, и все немецкое правительство могут уйти в отставку, предположил политолог Армен Гаспарян. По его мнению, новый политик не сможет изменить отношения с Россией в лучшую сторону.