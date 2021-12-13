Канцлер Германии раскрыл, когда Германия перестанет зависеть от российского газа

Импорт газа в Германию и Европу через 25 лет не будет играть такую же роль, как сегодня. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с польским коллегой Матеушем Моравецким.

Германия, как напомнил Штольц, в 2021 году приняла решение стать климатически нейтральной страной к 2045 году.

«Через 25 лет — что не так долго, — мир будет таким, где вопрос транспорта газа в Германию или Европу будет играть совсем другую роль, нежели сегодня, потому что уже не будет сжигаемого топлива, которое будет иметь значение для нашей страны», — заявил канцлер ФРГ. Его слова привело РИА «Новости».

Также Шольц отметил, что Германия и дальше намерена оказывать поддержку Украине в вопросе продолжения контракта на прокачку газа в Европу, срок действия которого заканчивается в 2024 году.

Германия вместе с США, напомнил Штольц, сделали заявление, в котором зафиксирована поддержка энергетической трансформации Украины со стороны ФРГ.

Команда Штольца в целом поддержала российский газопровод «Северный поток — 2». Однако может принять решение и о его блокировке, если между Россией и Украиной разгорится военный конфликт. Мера с остановкой транзита газа рассматривается только как одна из строк расширенного списка потенциально возможных санкций со стороны Запада, написали журналисты Financial Times.