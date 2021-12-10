Команда новоизбранного канцлера Германии Олафа Штольца в целом поддержала российский газопровод «Северный поток — 2». Однако может принять решение и о его блокировке, если между Россией и Украиной разгорится военный конфликт.

«Администрация Шольца рассмотрит возможность остановки „Северного потока — 2“ в случае вторжения, сообщили FT люди, близкие к новому правительству», — написали журналисты Financial Times.

При этом авторы отмечают, что в целом новые руководители Германии «Северный поток — 2» поддерживают. Мера с остановкой транзита газа рассматривается только как одна из строк расширенного списка потенциально возможных санкций со стороны Запада.

Газопровод «Северный поток — 2» протянулся через Балтийское море от российских берегов до Германии. Сейчас его работой занимается компания Nord Stream 2 AG и финансирует «Газпром». Власти России много раз объясняли, что этот транш — коммерческий проект, который выгоден обеим сторонам — России и Европе. В Кремле просили прекратить политизировать газопровод.