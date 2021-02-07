Канцлер Австрии заявил о готовности привиться «Спутником V»

Канцлер Австрии Себастьян Курц готов сделать прививку от коронавируса вакциной из России или Китая, если они будут зарегистрированы в Евросоюзе.

«Да, если вакцины будут зарегистрированы в Европе», — заявил Курц в интервью Welt am Sonntag. Так он ответил на вопрос, готов ли он сделать прививку «Спутником V» или китайским препаратом.

В случае с вакцинами речь идет только об их эффективности, а не о геополитике, добавил австрийский канцлер. Курц также добавил, что в случае одобрения российской или китайской вакцины в Евросоюзе Австрия готова организовать их выпуск у себя.

Накануне премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что «Спутник V», а также препараты от ковида других стран могли бы производиться в республике. Он пояснил, что Россия заинтересована в запуске производства вакцины в тех странах, куда поставляется препарат. По словам премьер-министра, власти страны готовы отправлять «Спутник V» в другие государства ЕС, если вакцину будут выпускать на территории республики. Матович заметил, что нельзя ставить геополитические интересы над интересами людей.