Канье Уэст снова передумал: рэпер стал кандидатом в президенты США
Уэст заполнил так называемую форму № 1 Федеральной избирательной комиссии Соединенных Штатов, сообщило издание Star Tribune. Подача документа является обязательным условием для того, чтобы официально баллотироваться на президентский пост.
Представитель музыканта внес необходимую сумму и заполнил бумаги 15 июля. Этот день был последним для регистрации кандидатов на должность главы государства, уточнила пресс-секретарь Оклахомской избирательной комиссии Миша Мор.
В заявке указано, что Уэст выдвигается от комитета «Канье 2020». В качестве партии в нем указана аббревиатура BDY. По словам артиста, она означает «День рождения».
Ранее в предвыборной команде Уэста заявили, что рэпер передумал участвовать в выборах.
О своем желании занять президентский пост музыкант сообщил в начале июля. Он собирался вступить в гонку в качестве независимого кандидата. Сроки регистрации в нескольких штатах Уэст пропустил.
Президент США Дональд Трамп уверен, что рэпер в итоге поддержит его кандидатуру.