Канье Уэст снова передумал: рэпер стал кандидатом в президенты США

Рэпер Канье Уэст все-таки включился в предвыборную гонку в США. Американский хип-хоп-исполнитель зарегистрировался кандидатом в президенты страны.

Уэст заполнил так называемую форму № 1 Федеральной избирательной комиссии Соединенных Штатов, сообщило издание Star Tribune. Подача документа является обязательным условием для того, чтобы официально баллотироваться на президентский пост.

Представитель музыканта внес необходимую сумму и заполнил бумаги 15 июля. Этот день был последним для регистрации кандидатов на должность главы государства, уточнила пресс-секретарь Оклахомской избирательной комиссии Миша Мор.

В заявке указано, что Уэст выдвигается от комитета «Канье 2020». В качестве партии в нем указана аббревиатура BDY. По словам артиста, она означает «День рождения».

Ранее в предвыборной команде Уэста заявили, что рэпер передумал участвовать в выборах.

О своем желании занять президентский пост музыкант сообщил в начале июля. Он собирался вступить в гонку в качестве независимого кандидата. Сроки регистрации в нескольких штатах Уэст пропустил.

Президент США Дональд Трамп уверен, что рэпер в итоге поддержит его кандидатуру.