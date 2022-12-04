Мир 04 декабря 2022, 13:32 Полюбил Гитлера и собрался в президенты. Канье Уэста уличили в черном пиаре — и он такой не один Маркетолог Краснов: рэпер Канье Уэст не разбирается в том, на чем пиарится flickr

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Американский рэпер Канье Уэст признался, что видит в нацистском диктаторе Адольфе Гитлере «хорошее». После этого его подвергли критике, а Twitter заблокировал его аккаунт. Это не первое скандальное заявление музыканта. «360» вспомнил, какими еще выходками отметился автор песен и продюсер из США.

Канье Уэста забанили за Гитлера

В начале декабря рэпер заявил о симпатиях к лидеру нацистской Германии. По словам музыканта, «нельзя отрицать, что он сделал что-то хорошее». Канье Уэст отметил, что пользуется микрофоном, который якобы изобрел диктатор. Исполнитель призвал не произносить слова «зло» и «нацисты» в одном предложении — он любит всех.

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Ранее источники телеканала CNN сообщали, что Уэст планировал назвать свой альбом 2018 года в честь нацистского лидера. Собеседники издания добавили, что музыкант восхищался тем, сколько власти в своих руках смог аккумулировать Гитлер. Его поведение стало причиной ссор внутри каманды рэпера.

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Владелец Twitter Илон Маск заявил, что вынужден заблокировать страницу Канье Уэста.

«Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против побуждения к насилию», — отметил предприниматель. Это уже второй бан в социальной сети за последнее время — в октябре его аккаунт уже блокировали. Тогда Канье Уэста уличили в разжигании ненависти к евреям, сообщило издание Buzzfeed News.

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Музыкант потерял контракты и лицо

После антисемитских высказываний с Канье Уэстом отказались работать в Adidas. Представители немецкого производителя спортивной одежды и обуви заявили о недопустимом поведении рэпера. В пресс-службе холдинга отметили, что его действия нарушают ценности компании.

«После тщательного анализа компания приняла решение немедленно прекратить партнерство с Канье, прекратить производство продуктов под брендом Yeezy и прекратить все платежи Канье и его компаниям», — подчеркнули в Adidas.

Следом сотрудничество с рэпером разорвал Американский банк JP Morgan Chase, сообщила в Twitter публицистка Кэндис Оуэнс. Кредитная организация посоветовала исполнителю найти другое место для управления своими активами. После скандалов от работы с Канье Уэстом отказался и французский модный дом Balenciaga, сообщило издание Hypebeast. Коллекцию бренда, связанного с музыкантом, убрали из всех интернет-магазинов в мире.

Малограмотность и черный пиар

Скандальные заявления Канье Уэста свидетельствуют о его малограмотности. Существует также вероятность, что так его PR-агенты пытаются добиться для клиента очередной порции «славы», рассказал «Вечерней Москве» специалист по маркетингу, брендингу и рекламе, член российской Ассоциации по связям с общественностью Сергей Краснов.

«Человек просто необразованный <…> Он не понимает, на чем создает свой имидж и пиарится», — отметил собеседник издания. По его мнению, целевая аудитория Канье Уэста тоже не слишком сильна в истории. Эксперт добавил, что Уэсту не следует списывать свои ляпы на «ментальные проблемы» — рэпер просто не хочет разобраться в том, что говорит.

По словам Краснова, во всей этой ситуации важно другое. Если все посты музыканта согласовывает его штат пиарщиков, можно говорить о полной деградации команды исполнителя.

Ранее Канье Уэст сообщал, что собирается участвовать в выборах президента США в 2024 году. Он предложил американскому экс-лидеру Дональду Трампу объединить усилия, но тот отверг эту идею. Музыкант признался, что бывший глава государства накричал на него и предсказал ему проигрыш.

По мнению политолога Алексея Ярошенко, рэпер может стать «кандидатом против всех», если все же решится на участие в президентской гонке. Эксперт рассказал «360», что музыкант в таком случае может набрать 7% голосов избирателей.