Мир 27 декабря 2023, 04:10 Канье Уэст на иврите извинился за антисемитские высказывания Рэпер Канье Уэст на иврите попросил прощения за антисемитские высказывания IMAGO/Ron Sachs / CNP /MediaPunc / Global Look Press

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Рэпер Канье Уэст попросил прощения у евреев за антисемитские высказывания. Он написал пост на иврите на странице в Instagram*.

«Я искренне приношу свои извинения еврейскому обществу за любой непреднамеренный всплеск, вызванный моими словами или действиями», — написал артист.

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Уэст отметил, что не хотел делать больно или проявлять неуважение. Теперь он сильно сожалеет о содеянном и извлечет урок из полученного опыта. Также рэпер пообещал искупить вину.

Ранее владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что Канье Уэста заблокируют на этой площадке. Причиной таких мер стали скандальные высказывания знаменитости. Он публично признался, что симпатизирует лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру.

* Instagram — соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.