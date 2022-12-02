Технологии 02 декабря 2022, 09:02 Рэпер Уэст лишится аккаунта в Twitter из-за симпатий к Гитлеру Предприниматель Маск заявил, что аккаунт рэпера Уэста в Twitter заблокируют flickr

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Владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что рэпера Канье Уэста вновь заблокируют на этой площадке. Об этом предприниматель сообщил на своей странице.

«Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против побуждения к насилию», — написал он.

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По его словам, рэпер поплатится аккаунтом в Twitter за недавние высказывания. В частности Уэст публично признался, что симпатизирует лидеру нацисткой Германии Адольфу Гитлеру.

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При этом в октябре представители Twitter вернули рэперу аккаунт. Тогда страницу Уэста заблокировали из-за антисемитских высказываний.

Нынешний владелец соцсети Илон Маск заявил, что компания вернула артисту доступ к аккаунту до перехода Twitter в его владение. Предприниматель официально стал главой корпорации в начале октября. После покупки соцсети он заявил, что скоро совершит много глупостей на этой площадке, а также назвал себя оператором горячей линии по обработке жалоб.