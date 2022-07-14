Пять кандидатов прошли в третий тур выборов премьера Великобритании

Глава руководящего комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брейди озвучил результаты второго тура выборов премьер-министра страны. Из гонки за премьерское кресло выбыла генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, сообщил телеканал Sky News.

Борьбу за должность продолжат пять кандидатов. По итогам второго тура наибольшее число голосов получил экс-глава Минфина Риши Сунак. На втором месте — замминистра по международной торговле Пенни Мордонт. Тройку замкнула министр иностранных дел Лиз Трасс. В пятерке — председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

Ранее Борис Джонсон заявил, что не станет поддерживать кого-то из кандидатов на пост главы правительства. Сам он будет исполнять обязанности премьер-министра до избрания нового человека.